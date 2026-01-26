"Він достатньо впевнено крокує": Беленюк назвав гідного суперника для Усика
- Олександр Усик планує битися проти Деонтея Вайлдера, але цей бій може не відбутися, якщо Вайлдер програє Дереку Чісорі у квітні 2026 року.
- Жан Беленюк назвав боксера, який може дати серйозний бій Усику, наголосивши, що він впевнено просувається у світових рейтингах.
Олександр Усик визначився із наступним суперником. Український боксер планує битися проти Деонтея Вайлдера.
Однак у боксерській спільноті і не тільки намагаються обговорють інших можливих суперників Усика. Жан Беленюк в інтерв'ю "Спорт-Експрес Україна" назвав боксера, який може дати серйозний бій українському чемпіону.
Читайте також Усик назвав переможця наступного бою Вайлдера: де та з ким битиметься американець
Хто може дати бій Усику на думку Беленюка?
Народний депутат України та олімпійський чемпіон вважає, що Мозес Ітаума може створити проблеми Усику.
З наявних, можливо, бій проти англійця Мозеса Ітауми. Він – молодий хлопець, але достатньо впевнено крокує сходинками світових рейтингів,
– сказав Беленюк.
Також він підкреслив, що Усик вже досягнув рівня найбільших чемпіонів в історії боксу. Беленюк вважає, що українця доречно порівнювати лише з легендарними бійцями минулих епох.
"Усик вже настільки великий, що його можна порівнювати тільки в ретроспективі попередніх великих чемпіонів. Таких як Тайсон, Льюїс, Клички. Ось бій проти когось із них у їхніх найкращих кондиціях був би дійсно цікавим", – додав депутат.
Нагадаємо, що Усик поб'ється з Вайлдером після того, як американець зустрінеться з Дереком Чісорою. Проте бій між "Королем хевівейту" та "Бронзовим бомбардувальником" може не відбудися.
Чому бій Усик – Вайлдер під загрозою зриву?
За інформацією iFL TV, Вайлдер битиметься проти Чісори у Лондоні у квітні 2026 року. Однак у разі поразки Деонтея у бою з британським боксером, поєдинок із Усиком не відбудеться, тому американець має здобути лише позитивний результат.
Раніше Вайлдер був у подібній ситуації перед боєм із Джошуа. Деонтей прийняв поєдинок з Джозефом Паркером та програв, через що поєдинок з "Ей Джеєм" не відбувся.
Хто такий Мозес Ітаума?
Британський боксер провів у професійному ринзі 13 поєдинків. На рахунку Ітауми 13 перемог та жодної поразки.
У січні 2026 року "Новий Майк Тайсон" мав битися з Джермейном Франкліном, але отримав травму у ході підготовки.
Поєдинок не скасували, а перенесли на іншу дату – 28 березня 2026 року.