"Надо делать титул вакантным": Усику выдвинули условие

Промоутера боксера Мозеса Итаумы Фрэнк Уоррен выдвинул к Александру Усику условие. Если украинец его не выполнит, то он предлагает забрать титул у боксера.

Такое заявление он сделал в комментарии для Boxingnews 24. Также он поделился своими ожиданиями от будущих действий Усика.

Чего Уоррен требует от Усика?

Уоррен отметил, что ждет, как Усик решит вопрос о защите своих титулов, в частности WBC, который идет в списке следующим. Промоутер считает, что его подопечный Мозес Итаума может стать обязательным претендентом на этот пояс.

Если Усик не хочет драться, то надо делать титул вакантным,

– заметил Уоррен.

Известно, что титул WBC будет на кону следующей боя Усика против кикбоксера Верховена, что состоится 23 мая в египетской Гизе. Впрочем сам поединок не засчитают, как обязательную или добровольную защиту титула для украинца.

Кто еще хочет драться с Усиком?

Фабио Уордли в интервью для ютуб-канала Eze Talks Sports Interview сделал заявление о намерении Александра Усика завершить карьеру. Британец хочет проверить свои силы на фоне украинца, поэтому желает, чтобы спортсмен оставался активным по крайней мере до боя с ним.

Усик ранее делал заявление о том, что проведет еще 3 боя до завершения карьеры. И одним из оппонентов он назвал победителя противостояния между Уордли и Дюбуа, что состоится 9 мая. Впрочем Уордли отметил, что Усик уже обещал выйти с ним в ринг после победы над Паркером, но боя так и не произошло.

