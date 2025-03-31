Где Усик может готовиться к бою за "абсолют": в команде чемпиона назвали место

Чемпион мира WBA, WBO, WBC и IBO в хевивейте Александр Усик ждет официального объявления своего следующего соперника. В команде украинского боксера рассказали, где Усик может провести свой следующий тренировочный лагерь.

Директор команды украинца Сергей Лапин высказался относительно ближайшего будущего Александра Усика. Представитель украинского чемпиона не только назвал приоритетный бой для Усика, но и страну, в которой может готовиться к следующему поединку Александр, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Где будет тренировочный лагерь Усика

По словам Лапина, следующий тренировочный лагерь Усика может быть в саудовском Эр-Рияде, где земля является победной для Александра. Директор команды украинца заверил, что нет разницы, в какой стране происходит подготовка, в этом моменте важны люди, которые находятся в тренировочном лагере.

Также Лапин добавил, что подготовка Усика в Эр-Рияде является комфортной для боксера из-за благоприятного климата и условий перед боем.

Цель нашей команды сейчас одна – Усик снова должен снова стать абсолютным чемпионом мира. Он готов к этому, Александр находится в прекрасной форме,

– отметил Лапин.

К слову. Александр Усик с 2022-го года трижды боксировал в столице Саудовской Аравии. Сначала украинец победил Энтони Джошуа, а в 2024-м дважды победил Тайсона Фьюри.

В бою за абсолютное чемпионство хевивейта Усик должен сойтись в реванше с Даниэлем Дюбуа. Хотя последний недавно заявил, что приоритетным для него боем является битва с Джозефом Паркером, которая должна была состояться в феврале 2025-го, но сорвалась из-за болезни "Динамита". У британца есть незаконченное дело с временным чемпионом мира WBO.