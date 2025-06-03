"На арене было где-то 50 человек": боксер раскритиковал свой бой в андеркарде Усик – Дюбуа

Боксер, проживающий в Украине, Василий Чеботарь вспомнил свой поединок, который состоялся в рамках андеркарда первого боя Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Этот вечер бокса состоялся еще 26 августа 2023 года.

Тогда в польском городе Вроцлав Василий Чеботарь провел бой против Джоэля Хулио. Боксер эффектно нокаутировал соперника в 6-м раунде.

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Чеботарь о своем бое в андеркарде Усика

Чеботарь вспомнил свой победный поединок, но далеко не все в тот вечер понравилось боксеру. Василий признался, что его разочаровало отсутствие зрителей на трибунах в Польше, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna. Боксер сравнил этот бой по ощущениям со спаррингом.

Честно говоря, мне не очень понравилось. Я боксировал, кажется, во второй паре, в самом начале. Людей вообще не было, никого не пускали. На арене было где-то 50 человек: близкие, организаторы и так далее. Бой прошел как спарринг, хотя я его завершил красиво. Сам поединок был очень конкурентным, красивый нокаут. Думаю, заслуживал быть повыше в карде, но ничего страшного. Если Александр Анатольевич (Красюк – 24 Канал) так решил, значит так правильно,

– сказал Чеботарь.

Отметим, что Чеботарь представляет сразу две страны – Украину, где проживает, и Молдову, где уже 7 июня текущего 2025 года Чеботарь проведет свой дебютный титульный бой. Соперником "Рыжего кота" будет Александро Морено. На кону боя будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC среди молодежи во втором полусреднем весе. Вечер бокса состоится во "Дворце спорта", что в Киеве.