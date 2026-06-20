У Ломаченко есть четкая позиция по поводу войны, – Шатерникова

Василий Ломаченко, помимо того, что является известным украинским боксёром, также привлекает внимание своей неоднозначной и нечёткой позицией в отношении российско-украинской войны. Кроме того, его критикуют за публичную поддержку Московского патриархата.

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова на Twitch-канале Didenko_boxing поделилась своими мыслями о бывшем чемпионе мира в трёх весовых категориях. Она объяснила, почему он одновременно вызывает симпатию международной аудитории и критику со стороны украинских болельщиков.

Смотрите также : Не только Кличко: 5 боксёров из Украины, которых знает весь мир

Что Шатерникова сказала о Ломаченко?

По словам Шатерниковой, даже те, кто критически относится к Ломаченко, продолжают следить за его боями.

Даже та публика, которая хейтит Василия Ломаченко, всё равно включает все свои гаджеты, когда он боксирует,

– отметила она.

Она подчеркнула, что восприятие спортсмена часто делится на две части: его как выдающегося боксёра и как публичную личность со своей гражданской позицией.

Шатерникова также отметила закрытость Ломаченко в общении со СМИ, подчеркнув, что такое поведение всегда было для него характерным.

Она рассказала о личной беседе с боксёром во время конвенции WBO в Колумбии, где обсуждались темы войны в Украине. По её словам, Ломаченко чётко понимает, кто является агрессором, и разделяет проукраинскую позицию.

В то же время, как отметила Шатерникова, спортсмен критически относится к публичным заявлениям.

Он спрашивает меня: "Хорошо, я выйду в эфир, скажу: "Путин – …", а что изменится?",

– сказала она.

Также она подчеркнула, что семья Ломаченко остается в Украине, несмотря на возможность жить за границей, и что сам боксер продолжает дистанцироваться от публичных дискуссий.

По её мнению, хейт в адрес спортсмена его не слишком задевает, хотя может ещё больше отгораживать его от общения со СМИ и публикой.

Почему Ломаченко считается скандальным боксером?

Он приобрел скандальную репутацию из-за своих религиозных и политических убеждений, в частности активной поддержки УПЦ МП и распространения пророссийских тезисов. Спортсмен избегает прямого осуждения полномасштабного вторжения России в Украину. Вместо того чтобы признать Россию страной-агрессором, он публикует неоднозначные призывы к совместной молитве.