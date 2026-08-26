Главный претендент на бой с 38-летним двукратным олимпийским чемпионом – Чарли Суарес. Представители боксеров до сих пор не завершили переговоры о поединке, пишет 24 Канал.

Состоится ли бой Ломаченко – Суарес

В том, что возвращение Ломаченко должно состояться именно против филиппинца, убежден даже президент WBO Густаво Оливери. В рейтинге этой организации Суарес, кстати, занимает первое место в дивизионе второго полулегкого веса.

Но пока будущее этого боя остается туманным. Официальных заявлений со стороны промоутеров не было.

Сам Ломаченко говорил о желании провести чемпионский бой, ведь на момент приостановки карьеры он владел поясами IBF и IBO, отобранными у Джорджа Камбососа.

В августе WBO согласилась санкционировать объединительный бой между своим чемпионом Эмануэлем Наварете и обладателем пояса WBC О'Шаки Фостером. Суарес был претендентом по линии WBO, но его заставили подождать.

Поэтому наиболее вероятным сценарием выглядит то, что Суарес и Ломаченко определят между собой претендента в элиминаторе, а победитель выйдет уже против того, кто окажется сильнее в дуэли Наварете и Фостера. Таким образом, за два боя Василий теоретически может объединить у себя три пояса: у Наварете еще есть титул IBF.

Сейчас Ломаченко проживает в Пуэрто-Рико и там готовится к осеннему возвращению на ринг.