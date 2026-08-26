Головний претендент на бій з 38-річним дворазовим олімпійським чемпіоном – це Чарлі Суарес. Представники боксерів досі не фіналізували домовленості про поєдинок, пише 24 Канал.

Чи відбудеться бій Ломаченко – Суарес

У тому, що повернення Ломаченка мало б бути саме проти філіппінця, переконаний навіть президент WBO Густаво Олівері. У рейтингу цієї організації Суарес, до речі, посідає перше місце у дивізіоні другої напівлегкої ваги.

Але поки майбутнє цього файту залишається туманним. Офіційних заяв з боку промоутерів не було.

Сам Ломаченко говорив про бажання отримати чемпіонський бій, адже на момент призупинення кар'єри він володів поясами IBF та IBO, відібраними у Джорджа Камбососа.

У серпні WBO домовилась санкціонувати об'єднавчий бій між своїм чемпіоном Емануелем Наварете та власником поясу WBC О'Шакі Фостером. Суарес був претендентом за лінією WBO, але його змусили почекати.

Тож найбільш імовірним сценарієм виглядає те, що Суарес та Ломаченко визначать між собою претендента в елімінаторі, а переможець вийде вже проти того, хто буде сильнішим у дуелі Наварете і Фостера. Таким чином за два бої Василь теоретично може об'єднати у себе три пояси: у Наварете ще є титул IBF.

Зараз Ломаченко проживає у Пуерто-Ріко і там готується до осіннього камбеку в ринг.