Альгиери считает, что таким боем стал поединок против американца Теофимо Лопеса. Свою позицию он изложил в интервью BoxingScene.

Мнение эксперта о поражениях Ломаченко

Альгиери отметил, что другие неудачи Ломаченко на профессиональном ринге оставляют место для дискуссий, тогда как результат боя с Лопесом не вызывает сомнений.

Теофимо – единственный, кто, на мой взгляд, действительно однозначно победил Ломаченко. Бой с Салидо мог закончиться в пользу любого из соперников. То же самое касается поединка с Хейни – там могла быть и ничья. Но единственный боксер, которого я видел и который, на мой взгляд, заслуженно и бесспорно победил Ломаченко, – это Теофимо Лопес,

– заявил Альгиери.

Эксперт добавил, что, по его подсчетам, Лопес выиграл лишь с преимуществом в один раунд, но провел фантастический поединок. Решающим стал финальный отрезок боя. Ломаченко мощно отработал с 6-го по 11-й раунды, однако в 12-м раунде Лопес снова включился и взял "трехминутку", что и определило итоговый результат.

Напомним, поединок между Ломаченко и Лопесом состоялся 17 октября 2020 года в Лас-Вегасе и завершился победой американца единогласным решением судей (112:116, 109:119, 111:117).

В профессиональном боксе Ломаченко провел 21 бой: 18 побед, 3 поражения, из которых 12 побед одержаны нокаутом.

Возвращение Ломаченко на ринг после перерыва

Ломаченко возвращается в профессиональный бокс после объявления о завершении карьеры в 2025 году. Свой следующий поединок он проведет в ноябре 2026 года.

Соперником может стать 37-летний непобедимый филиппинец Чарли Суарес, занимающий первое место в рейтинге WBO.

Победа откроет Ломаченко быстрый путь к титульному бою против действующего чемпиона мира по версиям WBO и IBF Эмануэля Наваррете.

Недавно промоутерская компания Top Rank подогрела интерес к возвращению, опубликовав фото Василия рядом с пуэрториканским боксером Хуамнитой Лопесом.

Свой последний официальный поединок Ломаченко провел еще в мае 2024 года. Тогда он досрочно победил австралийца Джорджа Камбососа техническим нокаутом и завоевал титул IBF в легком весе.