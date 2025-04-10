Выбрал скандальную персону: украинский "Арни" рассказал, кто из спортсменов мог бы возглавить НОК

Украинский боксер Арнольд Хегай рассказал, кто из спортсменов мог бы стать новым президентом Национального олимпийского комитета Украины. Хегай сделал ставку на звездного боксера.

33-летний украинский боксер гипотетически выбрал на эту должность чемпион мира по версиям IBF и IBO Василия Ломаченко. Арнольд Хегай расхвалил 37-летнего скандального земляка, пишет 24 Канал со ссылкой на Спорт-Экспресс Украина.

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Кто мог бы возглавить НОК

Боксер, который недавно проиграл американцу Джоету Гонсалесу по раздельному решению судей, отметил, что глава НОК должен быть грамотным и честным.

Должен быть кто-то очень грамотный и честный. Даже не знаю. Очень тяжелая должность. О! Ломаченко бы поставил,

– заявил Хегай.

Пока неизвестно, сможет ли Ломаченко продолжить свою карьеру боксера из-за проблем со спиной. На данный момент ждут выводов врачей, которые или поставят точку на выступлениях, или дадут "добро" на возвращение в ринг. Хотя другой украинский боксер Александр Гвоздик рассказывал, что слышал, что Василий покончил с боксом.

К слову. Сейчас Ломаченко остановился на статистике в 18 побед (12 – нокаутом) при 3-х поражениях в 21-м бою. Последний раз Василий выходил в ринг в мае 2024-го года, когда в 11-м раунде нокаутировал Джорджа Камбососа.

Напомним, что Арнольда Хегая после поражения от Гонсалеса надолго отстранили от поединков – до 4 сентября текущего года.