Возвращение Ломаченко на ринг: с кем может сразиться украинец

Василий Ломаченко может возобновить свою карьеру. Возвращение украинца на ринг прогнозируют уже осенью.

Впрочем, пока неизвестно, кто станет первым соперником Ломаченко после его возвращения в бокс. Издание vRINGe опубликовало свой список возможных соперников украинца после возобновления карьеры.

Кто может стать соперником Ломаченко?

Один из самых красивых и логичных вариантов – реванш с Теофимо Лопесом. Для украинца это будет хороший шанс победить того, кому он проиграл. Лопес этим боем может реабилитироваться за поражение от Стивенсона. А из минусов такого противостояния – оно вообще не соответствует статусу топ-поединка.

Среди претендентов на то, чтобы выйти с Ломаченко на один ринг, – Райан Гарсия и Конор Бенн. Им предстоит сразиться друг с другом, но если им не удастся договориться об очном противостоянии, то им должен быть интересен бой против бывшего лидера дивизиона.

Самым желанным вариантом для Ломаченко, пожалуй, является Джервонт Дэвис. Наверное, он – самый очевидный вариант. Во-первых, команды уже вели переговоры о бое, команды почти договорились о гонорарах, да и тренер боксера намекал на интересного соперника для своего подопечного, но прямо имени не назвал.

С кем еще может встретиться Ломаченко после возвращения на ринг?

Одним из возможных соперников украинца также может стать Чарли Суарес. Он является обязательным претендентом на титул WBO во втором полулегком весе. Сам боксер заявил, что не против встретиться с Ломаченко, но все будет зависеть от его промоутера, которому он полностью доверяет в этом вопросе.

Также обладатель титула WBC во втором полулегком весе О'Шаки Фостер рассказал, что хочет провести бой против украинца. Он с пафосом заявил, что легко победит украинца и снова отправит его на пенсию. А еще добавил, что поставит свой титул на кон, так что первый поединок для Ломаченко может стать чемпионским.