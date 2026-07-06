Обладатель титула WBC во втором полулегком весе О'Шаки Фостер рассказал, что хочет провести бой против украинца. Об этом сообщает The Ring.

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Кто может стать соперником Ломаченко

Фостер обещает победить Ломаченко и снова отправить 38-летнего украинца на боксерскую пенсию.

Я бы дал ему такую возможность. Я могу стать его первым соперником. Я верну его туда, где он и должен быть. Если ты вернешься, давай это сделаем. У меня есть титул, и я поставлю его на кон. Мы можем это сделать,

– сказал американец.

32-летний боец добавил, что встреча с Ломаченко была его мечтой из-за того, какой техничный бокс демонстрировал Василий на ринге.

"Но как только он ушел на пенсию, я перестал об этом думать. Я считаю, что этот бой нужно провести. По уровню мастерства это был бы потрясающий бой", – сказал Фостер.

Возвращение Ломаченко: что известно

В мае стало известно, что Ломаченко принял решение возобновить карьеру. Предыдущий бой украинца состоялся в мае 2024 года, когда он победил Джорджа Камбососа и защитил титул IBF в легком весе.

В июне 2025 года Василий завершил карьеру из-за проблем со спиной. Известный британский журналист и эксперт Аде Оладипо предположил, что Ломаченко мог возобновить карьеру из-за крупного контракта. По его мнению, украинец может встретиться с Джервонтой Дэвисом или Шакуром Стивенсоном.

В то же время бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик считает, что соперником его земляка должен стать Эмануэль Наваррете. По его словам, мексиканский боксер не станет проблемой для украинца.