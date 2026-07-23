Утім поки не відомо, хто стане першим суперником Ломаченка після повернення в бокс. Видання vRINGe опублікувало свою версію можливих опонентів українця після відновлення кар'єри.

Хто може стати суперником Ломаченка?

Один із найкрасивіших і найлогічніших варіантів – реванш із Теофімо Лопесом. Для українця це буде гарний шанс перемогти того, кому він програв. Лопес цим боєм може закрити свою поразку Стівенсону. А з мінусів такого протистояння – воно взагалі не відповідає статусу топпоєдинку.

Серед претендентів на те, аби вийти з Ломаченком на один ринг Раян Гарсія та Конор Бенн. Вони мають битись один проти одного, але якщо їм не вдасться домовитись про очне протистояння, то їм має бути цікавим бій проти колишнього лідера дивізіону.

Найбажанішим варіантом для Ломаченка, мабуть, є Джервонт Девіс. Напевно, він є найочевиднішим варіантом. По-перше, команди вже вели перемовини про бій, команди майже домовились про гонорари та й тренер боксера натякав на цікавого опонента для підопічного, але прямо імені не сказав.

Із ким ще може зустрітися Ломаченко після повернення на ринг?

Одним із можливих суперників українця також може стати Чарлі Суарес. Він є обов'язковим претендентом на титул WBO в другій напівлегкій вазі. Сам боксер заявив, що не проти зустрітися з Ломаченком, але все буде залежати від його промоутера, якому він цілком довіряє в цьому питанні.

Також володар титулу WBC в другій напівлегкій вазі О'Шакі Фостер розповів, що хоче провести бій проти українця. Він із пафосом заявив про те, що легко переможе українця та знову відправить його на пенсію. А ще додав, що виставить свій титул на бій, тож перший поєдинок для Ломаченка може стати чемпіонським.