Василий Ломаченко может вернуться в бокс: каковы причины решения и кто станет оппонентом

Украинский боксер Василий Ломаченко может вернуться в профессиональный бокс. Он провел свой последний бой в мае 2024 года, а в июне 2025 года объявил о завершении карьеры.

Со ссылкой на собственные источники информацию о возможном возвращении Василия Ломаченко на ринг опубликовало издание The Ring. По данным журналистов ресурса, украинец вернется в профессиональный бокс ради престижных поединков.

Какие предпосылки возвращения Ломаченко?

Несмотря на то, что Василий Ломаченко завершил карьеру фактически в 2024 году, а официально в 2025 году, его контракт с компанией Top Rank действовал вплоть до 12 мая 2026 года. В организации заявили, что готовы к сотрудничеству с украинцем дальше, и это можно было считать первым сигналом о том, что Ломаченко может вернуться на ринг.

Фактически сейчас, украинец находится в статусе свободного агента, поэтому, может подписать контракт с кем угодно. По мнению британского журналиста Аде Оладипо, которое он высказал на своей странице в соцсети Х, спортсмен может стать подопечным Zuffa Boxing.

Почему Ломаченко вообще решил вернуться?

По данным того же издания The Ring, после победы над Джорджем Камбососом в 11 раунде в мае 2024 года, Ломаченко вел переговоры о бое с Джервонтой Дэвисом. Впрочем тогда осенью 2024 года он имел серьезные проблемы со спиной, из-за чего возникали предостережения о том, проведет ли украинец еще хотя бы один бой в принципе.

Кроме того, и его потенциального соперника арестовали, что сделало невозможным бой. Впрочем пока Дэвис доступен как оппонент для Ломаченко, поэтому, именно поэтому Василий мог всерьез задуматься о возвращении на ринг. Кроме того, состояние здоровья его спины сейчас значительно лучше, чем 2 года назад.

О ком еще говорят, как о потенциальном сопернике Ломаченко?

TalkSport сообщает, что кроме поединка с Дэвисом, Ломаченко мог заинтересовать потенциальный бой с Шакуром Стивенсоном. Он является чемпионом WBC в легком весе. Кроме того, сам Шакур рассказывал о своих спаррингах против украинца и выражал желание встретиться с украинцем на ринге.

Он легенда. Не чувствую ничего, кроме уважения, к великому спортсмену, за которым всегда с восторгом наблюдал,

– отмечал Шакур Стивенсон.

Он добавил, что в свое время сам напросился на спарринг с Василием Ломаченко. Это ему удалось со второго раза. Стивенсона на тот момент вообще не интересовал размер гонорара, он хотел прикоснуться к легенде. И это ему удалось, за что между прочим довольно неплохо заплатили.

Как различные боксеры отреагировали на новость о возможном возвращении Ломаченко?

Экс-чемпион мира в легком весе Кейшон Дэвис мгновенно отреагировал на информацию о возможном возвращении Ломаченко на ринг. Он сразу же вызвал украинца на поединок. К слову его желание настолько велико, что ради такого поединка он приедет даже в Украину.

"Ломо, проведи свой первый бой после возвращения со мной. Давай, сделаем это. Я готов приехать даже в Украину. Если ты согласишься на поединок со мной, я нокаутирую тебя, как Беринчика", – обратился к Ломаченко Дэвис.

Реакция Стивенсона на возможное возвращение украинца на ринг была более сдержанной. На своей странице в соцсети Х Шакур сделал перепост новости журнала The Ring о Ломаченко и дописал от себя эмодзи "огонька".

Отреагировал на эту информацию и бывший соперник Ломаченко Девин Хейни, который победил украинца. Он отметил, что очень рад этой новости и "приглашает боксера домой", то есть, на ринг. Их поединок состоялся в мае 2023 года, и американец одержал победу по очкам.

Что говорят в команде Ломаченко относительно его возможного возвращения?

Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас в интервью изданию ESPN сообщил, что команда действительно уже начала работу над возвращением украинца на ринг уже этой осенью. Вскоре может быть даже объявлено о сопернике спортсмена.

Стоит добавить, что не все с восторгом восприняли эту новость. Например, британский журналист Аде Оладипо не понимает, почему украинец решил вернуться. Он завершил карьеру 2 года назад, с тех пор точно не стал сильнее, поэтому, должен освободить дорогу молодым. По словам журналиста, после щемящего прощания с фанами, возвращаться будет даже как-то просто некрасиво.

Последние новости о Василии Ломаченко: коротко

