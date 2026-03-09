Воспоминаниями о спаррингах с Ломаченко Стивенсом поделился в интервью на ютуб-канале PowerfulJRE. Также он рассказал, почему ему так и не удалось получить настоящий бой с украинцем.

Какими были спарринги Стивенсона с Ломаченко?

Стивенсон отметил, что с точки зрения мастерства чувствовал, что является лучшим бойцом. Американец заметил, что его дистанция, ощущение ринга и скорость были лучше, чем у украинца. Впрочем, с точки зрения физической формы и количества ударов Стивенсон признал, что Ломаченко был лучше.

Но при этом я помнил, что он всегда в топовых кондициях. И я думал о том, что и мне нужно быть в такой же форме. А так, уже после первого спарринга с ним я подумал: "Да, я могу его переиграть",

– подчеркнул Стивенсон.

По его словам, он постоянно хотел спарринговать с Ломаченко. Впрочем никогда не думал, что наступит день, когда они смогут встретиться в реальном бою. Стивенсон об этом просто не задумывался, ведь считает Ломаченко лучшим.

Что говорил о Ломаченко Стивенсон ранее?

Как сообщает издание vRINGe, Стивенсон еще в июне 2020 года говорил, что чтобы стать суперзвездой бокса, ему надо победить Ломаченко. Он называл вероятный бой с украинцем величественным, самым конкурентным из тех, что у него были.

Стивенсон говорил, что станет первым, кто побьет Ломаченко. Это он заявил на основе того, что уже имел опыт спаррингов с украинцем. Он добавил, что с течением лет он становился все лучше и лучше, тогда как Ломаченко очевидно наоборот.

