Как сообщает Трибуна, всего в активе украинцев 10 медалей. На турнире в столице Болгарии, Софии, выступали спортсмены-любители.

Какие награды завоевали украинцы?

В столице Болгарии Софии состоялся турнир "Странджа". Он является одним из самых престижных и одновременно старейших турниров в любительском боксе. По его итогам украинские боксеры завоевали 10 медалей: 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые.

Победителями турнира стали Максим Зименко, Элвин Алиев и Павел Ильюша. К сожалению, проиграли в своих финальных боях и тем самым получили серебряные медали Анна Охота, Матвей Ражба и Богдан Толмачев. Ну а в бронзовых финалах за третье место победили одержали Сийовуш Мухаммадиев, Айдер Абдураимов, Джамал Кулиев и Даниил Жасан.

Что известно о турнире "Странджа"?

Турнир "Странджа" ежегодно проходит в Болгарии. На нем часто получают олимпийские лицензии. Эти соревнования впервые состоялись еще в далеком 1950 году. В 2008 году победителем этого турнира стал ныне всемирно известный боксер Александр Усик.

Также в свое время участником этих соревнований был Владимир Кличко. Больше всего раз турнир принимала София, но также он проходил в Пловдиве, Ямболе, Габрово, Бургасе и других болгарских городах. Между прочим Усик свой титут победителя "Странджи" получил именно в Пловдиве.

