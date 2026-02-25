Как сообщает LuckyPunch противостоять украинцу будет немецкий проспект Эмануэль Одиасе. Поединок состоится в следующем месяце.

Интересно "Разнести вдребезги": Фьюри включил Усика в свои планы на 2026 год

Какие детали боя между Довбыщенко и Одиасе?

Поединок между Константином Довбыщенко и Эмануэлем Одиасе состоится 20 марта на вечере бокса в Германии. Это будет 8-раундовый бой. Именно немецкий спортсмен бросил вызов украинцу, и Довбыщенко принял его.

Довбыщенко выйдет на ринг впервые с октября 2025 года. Тогда он уступил кубинцу Карлосу Родригесу. Победу соперник украинца одержал решением судей. Сейчас 34-летний украинец, родившийся в Вознесенске, живет в Лондоне.

Что известно о Довбыщенко и Одиасе?

Как показывает профиль Довбыщенко на сайте BoxRec, украинец в целом провел 30 поединков. В 10 из них он одержал победу, 7 из них нокаутом. Еще 19 боев Довбыщенко завершились поражением украинца и однажды была ничья.

Эмануэль Одиасе является непобедимым бойцом, хотя он провел значительно меньше поединков. В его активе 8 боев, все завершились победами немцами. И аж 7 раз он нокаутировал своих соперников.

Новости украинского бокса: коротко