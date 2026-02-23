В интервью Sport-express.ua рассказал, что в 23 когда, когда он дрался в любителях, покинул бокс на полгода. Спортсмен пошел работать охранником в ТРЦ "Терминал" в Броварах.
Как Постол работал охранником в Броварах?
42-летний Постол объяснил свое решение тем, что он был вторым – третьим номером в сборной Украины. Поэтому ему не удавалось поехать на чемпионат мира или Европы и, соответственно, Олимпийские игры.
Смысла ждать еще четыре года не видел,
– сказал боксер.
Он также отметил, что в охране получал "хорошую зарплату" в размере 600 долларов. По словам Постола, на работу брали других спортсменов и устраивали между ними спарринги.
"Кто выигрывал – имел большую зарплату", – добавил Виктор.
Что известно о карьере Постола?
По данным BoxRec, боксер, родившийся в поселке Великая Дымерка, провел на профессиональном ринге 38 поединков. На его счету 33 победы и 5 поражений.
Переход Виктора в профессионалы состоялся в 2007 году: он имел рекорд из 28 побед подряд. Знаковым для украинца был 2015 год, когда он одолел Лукаса Матиссе и завоевал вакантный титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBC.
Однако уже в следующем поединке он потерял пояс, проиграв лучшему боксеру мира 2025 года по версии The Ring – Теренсу Кроуфорду.
Интересно, что в свое время Кроуфорд встал на защиту Постола, когда Сауль Альварес унизил украинца. Американец отметил, что Виктор был хорошим соперником.
Добавим, что украинец отверг возможность смены вида спорта и перехода в смешанные единоборства.