В інтерв'ю Sport-express.ua розповів, що у 23 коли, коли він бився у любителях, покинув бокс на пів року. Спортсмен пішов працювати охоронцем у ТРЦ "Термінал" у Броварах.

Дивіться також Попри всі досягнення: зірка боксу відповів, хто кращий – Кличко чи Усик

Як Постол працював охоронцем у Броварах?

42-річний Постол пояснив своє рішення тим, що він був другим – третім номером у збірній України. Тому йому не вдавалося поїхати на чемпіонат світу або Європи та, відповідно, Олімпійські ігри.

Сенсу чекати ще чотири роки не бачив,

– сказав боксер.

Він також зазначив, що в охороні отримував "гарну зарплату" в розмірі 600 доларів. За словами Постола, на роботу брали інших спортсменів й влаштовували між ними спаринги.

"Хто вигравав – мав більшу зарплату", – додав Віктор.

Що відомо про кар'єру Постола?