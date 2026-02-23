В інтерв'ю Sport-express.ua розповів, що у 23 коли, коли він бився у любителях, покинув бокс на пів року. Спортсмен пішов працювати охоронцем у ТРЦ "Термінал" у Броварах.
Дивіться також Попри всі досягнення: зірка боксу відповів, хто кращий – Кличко чи Усик
Як Постол працював охоронцем у Броварах?
42-річний Постол пояснив своє рішення тим, що він був другим – третім номером у збірній України. Тому йому не вдавалося поїхати на чемпіонат світу або Європи та, відповідно, Олімпійські ігри.
Сенсу чекати ще чотири роки не бачив,
– сказав боксер.
Він також зазначив, що в охороні отримував "гарну зарплату" в розмірі 600 доларів. За словами Постола, на роботу брали інших спортсменів й влаштовували між ними спаринги.
"Хто вигравав – мав більшу зарплату", – додав Віктор.
Що відомо про кар'єру Постола?
За даними BoxRec, боксер, який народився у селищі Велика Димерка, провів на професійному рингу 38 поєдинків. На його рахунку 33 перемоги та 5 поразок.
Перехід Віктора у професіонали відбувся у 2007 році: він мав рекорд з 28 перемог поспіль. Знаковим для українця був 2015 року, коли він здолав Лукас Матіссе та завоював вакантний титул чемпіона світу у першій напівсередній вазі за версією WBC.
Однак вже в наступному поєдинку він втратив пояс, програвши найкращому боксеру світу 2025 року за версією The Ring – Теренсу Кроуфорду.
Цікаво, що свого часу Кроуфорд став на захист Постола, коли Сауль Альварес принизив українця. Американець зазначив, що Віктор був хорошим суперником.
Додамо, що українець відкинув можливість зміну виду спорту та переходу в змішані єдиноборства.