Як повідомляє LuckyPunch протистояти українцю буде німецький проспект Емануель Одіасе. Поєдинок відбудеться наступного місяця.
Цікаво "Рознести на друзки": Ф'юрі включив Усика у свої плани на 2026 рік
Які деталі бою між Довбищенком й Одіасе?
Поєдинок між Костянтином Довбищенком й Емануелем Одіасе відбудеться 20 березня на вечорі боксу в Німеччині. Це буде 8-раундовий бій. Саме німецький спортсмен кинув виклик українцю, й Довбищенко прийняв його.
Довбищенко вийде на ринг уперше з жовтня 2025 року. Тоді він поступився кубинцю Карлосу Родрігесу. Перемогу суперник українця отримав рішенням суддів. Наразі 34-річний українець, який народився у Вознесенську, проживає у Лондоні.
Що відомо про Довбищенка й Одіасе?
Як показує профіль Довбищенка на сайті BoxRec, українець загалом провів 30 поєдинків. У 10 з них він здобув перемогу, 7 із них нокаутом. Ще 19 боїв Довбищенка завершились поразкою українця й одного разу була нічия.
Емануель Одіасе є непереможним бійцем, хоча він провів значно менше поєдинків. У його активі 8 боїв, усі завершились перемогами німцями. Й аж 7 разів він нокаутував своїх суперників.
Новини українського боксу: коротко
- Усик анонсував великий вечір боксу в Києві. Спортсмен заявив, що буде присутнім на ньому в ролі промоутера.
- На цьому заході на професійному рингу дебютує Олександр Хижняк. Також захист свого титулу проведе Даніель Лапін.
- Український боксер Віктор Постол призупинив кар'єру спортсмена, щоб працювати охоронцем у ТЦ у Броварах. Його зарплата становила 600 доларів.