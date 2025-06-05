Василий Ломаченко закончил карьеру боксера

В четверг, 5 июня, эпопея с будущим Василия Ломаченко в боксе закончилась. Украинский боксер сообщил об окончании профессиональной карьеры.

Василий Ломаченко повесил боксерские перчатки на гвоздь в возрасте 37 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на профиль Ломаченко в фейсбук. Последний раз боксер выходил в ринг в мае прошлого года, когда одолел бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа.

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Ломаченко ушел на пенсию

С тех пор Ломаченко больше не проводил официальных поединков из-за проблем со спиной. Сам Василий выдерживал паузу, ведь ждал вердикта врачей относительно его будущей карьеры. И 5 июня 2025 года Лома официально ушел на пенсию.

Василий обратился к своим поклонникам на русском языке и поблагодарил в присущей для него манере: Бога, отца-тренера, семью, свою команду и даже США. Зато боксер ни разу не вспомнил об Украине и украинских фанатах.

Отметим, что на пенсию Ломаченко ушел на статистике в 21 проведенный бой в профессионалах, в которых одержал 18 побед (12 – нокаутом) при 3-х поражениях. Боксер владел чемпионскими поясами IBF и IBO в легком весе. В СМИ даже активно искать будущих соперников Ломаченко, но тот поставил точку во всех разговорах.

Напомним, что авторитетный журнал The Ring ранее исключил Ломаченко из своего рейтинга.