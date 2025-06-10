IBF забрала чемпионский пояс у Ломаченка
- Василий Ломаченко объявил об окончании карьеры, владея поясами IBF и IBO, но IBF забрала у него титул, передав его Реймонду Мураталли.
- Ломаченко закончил карьеру из-за проблем со спиной, завершив с рекордом 18 побед и 3 поражения, последний бой он выиграл против Джорджа Камбососа.
Рэймонд Мураталла, который имеет 23 победных боя, включая 17 нокаутов, стал новым чемпионом IBF в легком весе.
Василий Ломаченко 5 июня 2025 года официально объявил об окончании карьеры. На момент этого решения украинский боксер владел поясами IBF и IBO в легком весе.
Международная боксерская федерация забрала у Василия Ломаченко пояс чемпиона мира по версии IBF. Теперь им владеет Рэймонд Мураталла, который ранее был временным чемпионом мира по этой линии, пишет 24 Канал со ссылкой на IBF.
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Кто получил пояс Ломаченко
В боксерской федерации отметили успешную карьеру Василия Ломаченко и заверили, что они гордятся, что украинский боксер навсегда в их списке бывших чемпионов мира.
IBF с гордостью и честью считает господина Ломаченко частью своего списка бывших чемпионов. Его достижения в ринге, как в профессиональном, так и в любительском боксе, являются по-настоящему исключительными. Он построил наследие, обозначенное решимостью, мастерством и спортивной этикой, которая и в дальнейшем будет вдохновлять поколения будущих боксеров,
– говорится в заявлении IBF.
Отметим, что уже 14 июня 2025 года новоиспеченный чемпион мира 28-летний Мураталла получит обязательного претендента, который определится в бою Энди Круса и Хиронори Миширо.
Справка. Рэймонд Мураталла провел в профессионалах 23 победных боя (17 – нокаутом). Последний раз американский боксер выходил в ринг 10 мая 2025 года, когда одолел Заура Абдуллаева и стал временным чемпионом IBF в легком весе.
Напомним, что Ломаченко закончил карьеру после проблем со спиной. Из-за этих проблем со здоровьем бой против бывшего абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа стал прощальным для Василия. Украинский боксер досрочно победил австралийца в 11-м раунде.
37-летний Василий Ломаченко закончил карьеру на 21 проведенном бою на профи-ринге, в которых он одержал 18 побед (12 – нокаутом) при 3-х поражениях.