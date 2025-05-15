The Ring исключил из рейтинга Ломаченко: что произошло

Авторитетный журнал The Ring обнародовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира в легком весе. В списке не нашлось места украинскому боксеру Василию Ломаченко.

Украинского чемпиона мира по версиям IBF и IBO исключили из рейтинга The Ring. Ранее Василий Ломаченко занимал вторую строчку авторитетного рейтинга, пишет 24 Канал.

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Ломаченко больше нет в списке

Все из-за неактивности Ломаченко. Последний раз украинец выходил в ринг в мае прошлого года, когда победил бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе из Австралии Джорджа Камбососа. С тех пор Василий больше в ринг не возвращался из-за проблем со спиной. Эта причина может помешать Ломи вообще продолжить профессиональную карьеру.

На вершине обновленного рейтинга оказался Джервонта Дэвис, а на второй позиции – Кейшон Дэвис. Топ-3 замыкает Шакур Стивенсон.

Однако в десятке лучших таки нашлось место другому боксеру из Украины. Речь идет о Денисе Беринчике.

Рейтинг лучших боксеров мира в легком весе от The Ring:

Джервонта Дэвис Кейшон Дэвис Шакур Стивенсон Уильям Сепеда Рэймонд Мураталла Энди Крус Фрэнк Мартин Денис Беринчик Тевин Фармер Сэм Ноукс

Напомним, что Ломаченко в ближайшую неделю может узнать судьбу своей будущей карьеры. Василий уже даже получил обязательного претендента, который определился в бою Реймонда Мураталлы против Заура Абдуллаева. В данном противостоянии уверенную победу одержал американец.