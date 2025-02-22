Боятся свободных мест: вечер бокса в Эр-Рияде внезапно перенесли на другую арену

Уже 22 февраля в Эр-Рияде состоится большой вечер бокса, который уже перенес несколько серьезных изменений. Сразу двое боксеров снялись с поединков.

Речь идет о Флойде Скофилде и Даниэле Дюбуа. Первому боксеру стало плохо из-за интенсивного сгона веса, а "Динамит" подхватил вирус.

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Ажиотажа не будет

Теперь ко всему этому еще и стало известно об изменении арены, на которой состоится Большой вечер бокса "Last Crescendo" 22 февраля в Эр-Рияде. "Kingdom Arena" не примет боксерское событие. Боксеры выйдут в ринг арены "Venue Riyadh Season", информирует 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Руководство Главного управления по развлечениям во главе с Турки Аль аш-Шейхом приняли такое кардинальное решение из-за опасений свободных мест на 25-тысячной "Kingdom Arena". А не полный ажиотаж выставит вечер бокса в Эр-Рияде в неприглядном свете.

Поэтому вечер бокса решили перенести на другую арену, которая вмещает лишь 6 тысяч зрителей.

К слову. Вечер бокса в Эр-Рияде 22 февраля посетит Александр Усик.

Напомним, что на "Kingdom Arena" свои два боя против Тайсона Фьюри провел Александр Усик.