Оверим предлагает Верховену провести боксерский бой в Нидерландах, сообщает Bloody Elbow. По мнению бойца, Рико отклонит предложение о поединке по правилам ММА или кикбоксинга.

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Алистар также заявил, что встреча может состояться на "Амстердам-Арене", которая вмещает 60 тысяч зрителей.

Рико, болельщики хотят, Нидерланды и я тоже. У нас еще есть счеты, которые нужно свести. Давай поквитаемся, чтобы раз и навсегда определить – кто номер один в Нидерландах. Сделаем это на "Амстердам-Арене" в 2027 году, и я здесь жду тебя, так что давай,

– сказал Оверим.

Напомним, менеджер Верховена Керим Эрья сообщал, что его подопечный не заинтересован в поединке против Алистара. Сам Рико утверждал, что получил немало предложений после встречи с Усиком.

Именно против украинца он провел свой предыдущий бой, уступив техническим нокаутом в 11-м раунде.

Оверим провел свой последний на данный момент бой в профессиональном спорте в октябре 2022 года, когда сначала победил экс-чемпиона K1 Бадра Хари, однако позже бой был признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста Алистара.