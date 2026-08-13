Оверім пропонує Верховену провести боксерський бій у Нідерландах, повідомляє Bloody Elbow. На думку бійця, Ріко відхилить можливість поєдинку за правилами MMA чи кікбоксингу.

Хто кинув виклик Верховену

Алістар також заявив, що зустріч може відбутися на "Амстердам-Арені", яка вміщує 60 тисяч місць.

Ріко, вболівальники цього хочуть, Нідерланди і я теж. У нас ще є рахунки, які треба звести. Давай поквитаємося, щоб раз і назавжди визначити – хто є номером один у Нідерландах. Зробимо це на "Амстердам-Арені" у 2027 році, і я тут чекаю на тебе, тож давай,

– сказав Оверім.

Нагадаємо, менеджер Верховена Керім Ер'я повідомляв, що його підопічний незацікавлений у поєдинку проти Алістара. Сам Ріко стверджував, що має чимало пропозиції після зустрічі з Усиком.

Саме проти українця він провів свій попередній бій, поступившись технічним нокаутом в 11-му раунді.

Оверім провів останній наразі бій у професійному спорті у жовтні 2022 року, коли спершу переміг ексчемпіона K1 Бадра Харі, однак пізніше бій визнали таким, що не відбувся, через позитивний допінг-тест Алістара.