Украинский "Фауст" рассказал, благодаря чему одолел ветерана бокса из США

В немецком Потсдаме состоялся вечер бокса в рамках которого свой бой провел украинский боксер Виктор Выхрист. "Фауст" победил 44-летнего американца Райделла Букера.

Украинец доминировал в ринге и полностью перебоксировал своего соперника. Однако Виктор Выхрист не сумел закончить бой против Райделла Букера досрочно. "Фауст" победил по единогласному решению судей по итогам восьми раундов.

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Выхрист оценил свой победный бой

Виктор Выхрист прокомментировал свой победный поединок, в котором одержал свою 14-ю победу в 15-ти поединках в профессионалах, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Украинский боксер рассказал, что стартовые раунды ушли у него на разведку соперника. Виктор признался, что чувствовался опыт Букера, который выбрал тактику выжидания, сосредоточившись на защите. Поэтому украинцу нужно было максимально быть сконцентрированным и заставлять оппонента сидеть в обороне на средней дистанции.

Поскольку мое преимущество в скорости было очевидным, что позволяло опережать соперника и проводить комбинации, то все было под контролем и я не видел необходимости в форсировании событий на ринге. Меня полностью устраивала и победа по решению судей. И хотя нельзя сказать, что бой с Букером был зрелищным, но главное, что я уверенно взял верх на классе,

– добавил Выхрист.

Виктор отметил, что в конце лета 2025-го планирует провести еще один рейтинговый поединок, но уже высшего уровня.

Отметим, что восемь раз Выхрист заканчивал свои поединки нокаутом. Также в его пассиве одно поражение от кубинца Леньера Перо (11 февраля 2023-го года). От того пока единственного фиаско Виктор провел три победных поединка.