Украинский боксер сразится за титул против бывшего соперника Кличко

Виктор Выхрист через несколько месяцев проведет следующий поединок. Украинский боксер узнал имя еще одного соперника в профессиональном ринге.

Поединок с участием Выхриста состоится весной 2026 года. На кону будет титул украинского боксера WBO European, сообщает BoxRec.

С кем будет драться Выхрист?

Следующим соперником Выхриста станет польский боксер Мариуш Вах. Ожидается, что бой состоится 26 марта 2026 года в венгерском Будапеште.

Напомним, что в последнем поединке украинский боксер дрался против Тодорче Цветкова из Северной Македонии. Бой завершился досрочной победой Выхриста.

Как прошел бой Выхрист – Цветков?

Выхрист в первом раунде одолел Цветкова. Чтобы отправить в македонца в нокаут украинцу понадобилось 29 секунд.

Цветков после первой же комбинации от Выхриста упал на канвас. В результате рефери остановил бой и присудил победу украинскому "Фаусту".

Выхрист нокаутировал Цветкова: смотрите видео

Что известно о Выхристе и Вахе?