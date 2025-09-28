Легкоатлетка Виктория Ткачук и боксер Владислав Сиренко больше не вместе. Известные украинские спортсмены прекратили свои отношения, которые так и не перевоплотились в большую семью.

О разрыве отношений сообщила Виктория Ткачук на своей странице в инстаграме в инстаграме. Отношения легкоатлетки и боксера продолжались 3,5 года, пишет 24 Канал.

Интересно Паркер раскрыл секрет побед Усика

Как Ткачук прокомментировал расставание с Сиренко?

Известная легкоатлетка написала красивый пост, в котором с благодарностью и уважением отпустила отношения. Ткачук поблагодарила бывшего возлюбленного за опыт, который она получила в личной жизни.

Жизнь интересная штука. Есть кое-что чем хочу поделиться. Мы с Владом больше не вместе. Три с половиной года сложных и одновременно классных отношений. Эти отношения были публичные поэтому, из уважения к прошлому не хочу просто тихо все удалить, будто ничего и не произошло. Так произошло по многим разным причинам и я закрываю эту страницу своей жизни навсегда – с благодарностью и уважением! Спасибо за опыт! Мы движемся дальше, и уже отдельно,

– написала легкоатлетка.

Что известно о Ткачук и Сиренко?