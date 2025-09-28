Новый холостяк Украины: известная легкоатлетка сообщила о разрыве отношений со звездным боксером
- Легкоатлетка Виктория Ткачук объявила о разрыве отношений с боксером Владиславом Сиренко через Instagram после 3,5 лет отношений.
- Ткачук поблагодарила Сиренко за опыт в своем посте, а Сиренко готовится вернуться в ринг после операции.
Легкоатлетка Виктория Ткачук и боксер Владислав Сиренко больше не вместе. Известные украинские спортсмены прекратили свои отношения, которые так и не перевоплотились в большую семью.
О разрыве отношений сообщила Виктория Ткачук на своей странице в инстаграме в инстаграме. Отношения легкоатлетки и боксера продолжались 3,5 года, пишет 24 Канал.
Как Ткачук прокомментировал расставание с Сиренко?
Известная легкоатлетка написала красивый пост, в котором с благодарностью и уважением отпустила отношения. Ткачук поблагодарила бывшего возлюбленного за опыт, который она получила в личной жизни.
Жизнь интересная штука. Есть кое-что чем хочу поделиться. Мы с Владом больше не вместе. Три с половиной года сложных и одновременно классных отношений. Эти отношения были публичные поэтому, из уважения к прошлому не хочу просто тихо все удалить, будто ничего и не произошло. Так произошло по многим разным причинам и я закрываю эту страницу своей жизни навсегда – с благодарностью и уважением! Спасибо за опыт! Мы движемся дальше, и уже отдельно,
– написала легкоатлетка.
Что известно о Ткачук и Сиренко?
- Виктория Ткачук специализируется в беге на 400 метров и 400 метров с барьерами. Легкоатлетка является призером командного чемпионата Европы, а также получала индивидуальное "серебро" на Евро.
- Ткачук является участницей Олимпийских игр (2016, 2020 и 2024).
- Что касается Сиренко, то Владислав провел на профи-ринге 23 боя – 22 победы (19 – нокаутом) при одном поражении (от Соломона Дакреса).
- В конце августа боксер перенес операцию. В комментарии "Чемпиону" Сиренко рассказывал о своем восстановлении и анонсировал свое возвращение в ринг.