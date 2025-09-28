Новий холостяк України: відома легкоатлетка повідомила про розрив стосунків із зірковим боксером
- Легкоатлетка Вікторія Ткачук оголосила про розрив стосунків із боксером Владиславом Сіренком через Instagram після 3,5 років стосунків.
- Ткачук подякувала Сіренку за досвід у своєму пості, а Сіренко готується повернутися в ринг після операції.
Легкоатлетка Вікторія Ткачук і боксер Владислав Сіренко більше не разом. Відомі українські спортсмени припинили свої стосунки, які так і не перевтілились у велику родину.
Про розірвання стосунків повідомила Вікторія Ткачук на своїй сторінці в інстаграмі. Стосунки легкоатлетки та боксера тривали 3,5 роки, пише 24 Канал.
Як Ткачук прокоментував розставання із Сіренком?
Відома легкоатлетка написала красивий пост, у якому із вдячністю та повагою відпустила стосунки. Ткачук подякувала колишньому коханому за досвід, який вона здобула в особистому житті.
Життя цікава штука. Є дещо чим хочу поділитися. Ми з Владом більше не разом. Три з половиною роки складних та одночасно класних відносин. Ці стосунки були публічні тому, з поваги до минулого не хочу просто тихо все видалити, ніби нічого і не сталося. Так відбулося через багато різних причин та я закриваю цю сторінку свого життя назавжди – з вдячністю та повагою! Дякую за досвід! Ми рухаємося далі, та вже окремо,
– написала легкоатлетка.
Що відомо про Ткачук та Сіренка?
- Вікторія Ткачук спеціалізується в бігу на 400 метрів та 400 метрів з бар'єрами. Легкоатлетка є призеркою командного чемпіонату Європи, а також здобувала індивідуальне "срібло" на Євро.
- Ткачук є учасницею Олімпійських ігор (2016, 2020 та 2024).
- Щодо Сіренка, то Владислав провів на профі-рингу 23 бої – 22 перемоги (19 – нокаутом) при одній поразці (від Соломона Дакреса).
- Наприкінці серпня боксер переніс операцію. У коментарі "Чемпіону" Сіренко розповідав про своє відновлення та анонсував своє повернення у ринг.