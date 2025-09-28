Про розірвання стосунків повідомила Вікторія Ткачук на своїй сторінці в інстаграмі. Стосунки легкоатлетки та боксера тривали 3,5 роки, пише 24 Канал.

Як Ткачук прокоментував розставання із Сіренком?

Відома легкоатлетка написала красивий пост, у якому із вдячністю та повагою відпустила стосунки. Ткачук подякувала колишньому коханому за досвід, який вона здобула в особистому житті.

Життя цікава штука. Є дещо чим хочу поділитися. Ми з Владом більше не разом. Три з половиною роки складних та одночасно класних відносин. Ці стосунки були публічні тому, з поваги до минулого не хочу просто тихо все видалити, ніби нічого і не сталося. Так відбулося через багато різних причин та я закриваю цю сторінку свого життя назавжди – з вдячністю та повагою! Дякую за досвід! Ми рухаємося далі, та вже окремо,

– написала легкоатлетка.

Що відомо про Ткачук та Сіренка?