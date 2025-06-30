Временный чемпион назвал боксера, который бессовестно обворовывает и разрушает спорт

Временный чемпион WBC в первом среднем весе Вирджил Ортис высказал свое мнение относительно боксера-блогера Джейка Пола. Известный боец раскритиковал обидчика Майка Тайсона.

Вирджил Ортис рассказал, что Джейк Пол продает свои цирковые поединки, как настоящие боксерские битвы. И никто в мире бокса этого не замечает, передает 24 Канал со ссылкой на аккаунт в соцсети Х Вирджила Ортиса.

Вот это да Известный эксперт выделил боксера, который должен переплюнуть Усика в мировых рейтингах

Ортис раскритиковал Пола

Такие хитрости Джейка Пола, по мнению известного боксера, разрушает современный спорт.

Джейк Пол обманывает весь мир своими цирковыми боями, продавая их как настоящие поединки, а мир и дальше это "глотает", а потом еще и имеет наглость разочаровываться, потому что, оказывается, эти цирковые бои, за которые они платят, не являются настоящими. Он единолично разрушает спорт, а все остальные ему в этом подыгрывают. Вы же и дальше будете освещать и смотреть эти цирки, надеясь в очередной раз, что на этот раз цирк будет настоящим,

– заявил Ортис.

Вирджил отдал должное Полу-младшему, который продолжает мастерски обманывать всех так, чтобы все поверили ему.

Напомним, что в ночь на 29 июня 2025 года Джейк Пол победил единогласным решением судей Хулио Сезара Чавеса-младшего: 99-91, 98-92 и 97-93 (после 10-раундового боя). Эта победа стала 12-й в 13-ти поединках (7 – нокаутом) на профи-ринге при единственном поражении. Обидчиком Пола является Томми Фьюри, брат Тайсона Фьюри.

К слову, в середине ноября прошлого года Пол-младший уверенно одолел легенду бокса Майка Тайсона.