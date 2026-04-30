Непобедимый в тяжелом весе: сколько раз Виталий Кличко становился чемпионом мира

Украинские спортсмены внесли значительный вклад как в историю украинского, так и мирового спорта. О наших атлетах знают во всем мире, и боксеры не являются исключением.

Одним из них является украинский боксер Виталий Кличко. 24 Канал расскажет, сколько раз он становился чемпионом мира.

Сколько раз Виталий Кличко был чемпионом мира?

Он является одним из самых титулованных украинских спортсменов, который достиг выдающихся успехов как в боксе, так и в кикбоксинге.

В профессиональном боксе он становился чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (1999 – 2000), WBC (2004 – 2005, 2008 – 2013) и The Ring (2004 – 2005). В общем он получал чемпионские титулы по меньшей мере трижды в разные периоды своей карьеры, а по версии WBC получил почетное звание "Вечного чемпиона мира", ведь ни разу не проигрывал этот титул в ринге.

До перехода в профессиональный бокс Кличко также доминировал в кикбоксинге, став шестикратным чемпионом мира: четыре раза среди профессионалов и дважды среди любителей. В целом его спортивные достижения охватывают девять чемпионских титулов в двух видах спорта.

По данным BoxRec, в профессиональном боксе он провел 47 боев, одержав 45 побед (из них 41 нокаутом) и потерпев лишь два поражения, причем ни разу не был нокаутирован или даже отправлен в нокдаун – оба поражения произошли из-за травм.

Что известно о Кличко-старшем?

До того как начать политическую деятельность, Кличко получил мировое признание как один из величайших боксеров в мире, известный под прозвищем "Доктор Железный Кулак". Вместе со своим братом Владимиром он вошел в Книгу рекордов Гиннеса как братья-чемпионы, которые владели наибольшим количеством чемпионских поясов в тяжелой весовой категории.

В мае 2014 года Кличко впервые был избран городским головой Киева, и он также успешно переизбирался в 2015 и 2020 годах.

Вместе с братом Владимиром он создал благотворительный фонд Klitschko Foundation. Виталий Кличко – отец троих детей: сыновей Егора-Даниэля и Максима, а также дочери Елизаветы-Виктории. Интересно, что его сын Максим не продолжил боксерскую традицию семьи, а выбрал карьеру профессионального баскетболиста.

Почему он имеет прозвище "Доктор Железный кулак"?

Он одержал 27 побед подряд нокаутом, превзойдя предыдущий рекорд Майка Тайсона. Это достижение украинского боксера было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Такая серия нокаутов закрепила за Кличко прозвище "Железный кулак".

В 2000 году Виталий Кличко также получил научную степень кандидата наук в сфере физического воспитания и спорта. После этого в немецких медиа рядом с его прозвищем "Железный кулак" начали добавлять слово "Доктор", которое впоследствии стало неотъемлемой частью его спортивного имени.