Бой Кличко, который изменил все: редкие кадры победы молодого чемпиона из Украины

Первые большие успехи Украины в спорте непременно связаны с Виталием Кличко. Именно он первым в истории независимой Украины стал чемпионом мира в профессиональном боксе, завоевав в 1999 году титул WBO.

Далеко не все знают, что путь Кличко-старшего к славе в боксе пролегал через другой вид спорта, пишет 24 Канал. Первые успехи будущий "Вечный" чемпион WBC достиг в кикбоксинге.

Знаете ли вы, как Кличко стал легендой?

Знаковым для Кличко был 1994 год, когда на тот момент еще никому не известный украинский спортсмен шокировал публику в Токио (Япония).

22-летний Виталий провел один из немногих поединков за рубежом, где прошел проверку на международной арене. Он вышел на ринг против местного бойца Рюдзи Янагисавы и уничтожил соперника.

Молодой Виталий благодаря антропометрическим данным без особых проблем доминировал и отправил японского бойца в нокдаун уже во втором раунде и в результате одержал уверенную победу.

Как Виталий Кличко победил в Токио: смотрите видео

Интересный факт. Бой Кличко проходил в рамках знаменитого турнира K-1, который тогда только набирал мировую популярность.

Следует отметить, что именно с кикбоксингом связано одно из крупнейших поражений Кличко. Как известно, на боксерском ринге украинец имеет уникальный рекорд: он никогда не был в нокдауне и не проиграл бой нокаутом.

Первое поражение Кличко как боксера произошло в 2000 году , когда из-за травмы плеча он не смог продолжить бой с Крисом Бердом и потерял титул WBO.

поражение Кличко как боксера произошло в , когда из-за травмы плеча он не смог продолжить бой с и потерял титул WBO. Второе неудача боксера датируется 2003 годом, когда Виталий из-за тяжелого рассечения не смог продолжить встречу с Ленноксом Льюисом. Этот поединок вошел в пятерку самых кровавых в истории бокса по версии The Sportsman.

Нокаут в карьере Кличко все же был, но в кикбоксинге. На чемпионате Европы в 1992 году Пеле Рид сенсационно "выключил свет" украинцу ударом с разворота в голову. Это единственное поражение Виталия в кикбоксинге.

Какой рекорд у Кличко?