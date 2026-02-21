Бій Кличка, який змінив усе: рідкісні кадри перемоги молодого чемпіона з України

Перші великі успіхи України в спорті неодмінно пов'язані з Віталієм Кличко. Саме він першим в історії незалежної України став чемпіоном світу в професійному боксі, завоювавши у 1999 році титул WBO.

Далеко не всі знають, що шлях Кличка-старшого до слави в боксі пролягав через інший вид спорту, пише 24 Канал. Перші успіхи майбутній "Вічний" чемпіон WBC досяг у кікбоксингу.

Чи знаєте ви, як Кличко став легендою?

Знаковим для Кличка був 1994 рік, коли на той момент ще нікому не відомий український спортсмен шокував публіку в Токіо (Японія).

22-річний Віталій провів один з небагатьох поєдинків за кордоном, де пройшов перевірку на міжнародній арені. Він вийшов на ринг проти місцевого бійця Рюдзі Янагісави та знищив суперника.

Молодий Віталій завдяки антропометричним даним без особливих проблем домінував і відправив японського бійця в нокдаун вже у другому раунді та в результаті здобув впевнену перемогу.

Як Віталій Кличко переміг у Токіо: дивіться відео

Цікавй факт. Бій Кличка відбувався у межах знаменитого турніру K-1, який тоді тільки набирав світову популярність.

Слід зазначити, що саме з кікбоксингом пов'язана одна з найбільших поразок Кличка. Як відомо, на боксерському рингу українець має унікальний рекорд: він ніколи не був у нокдауні та не програв бій нокаутом.

Перша поразка Кличка як боксера сталася у 2000 році , коли через травму плеча він не зміг продовжити бій з Крісом Бердом і втратив титул WBO.

Друга невдача боксера датується 2003 роком, коли Віталій через важке розсічення не зміг продовжити зустріч з Ленноксом Льюїсом. Цей поєдинок увійшов до п'ятірки найбільш кривавих в історії боксу за версією The Sportsman.

Нокаут у кар'єрі Кличка все ж був, але в кікбоксингу. На чемпіонаті Європи у 1992 році Пеле Рід сенсаційно "вимкнув світло" українцю ударом з розвороту в голову. Це єдина поразка Віталія у кікбоксингу.

Який рекорд у Кличка?