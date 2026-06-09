История чемпиона: кому и как уступал Виталий Кличко в боксерской карьере

Виталий Кличко остается одним из лучших боксеров в истории супертяжелого веса. За всю профессиональную карьеру украинский "Железный кулак" ни разу не оказывался в накдауне.

Все его поражения в профессиональном боксе случились исключительно из-за неприятных травм во время поединков, в которых он опережал соперников по оценкам судей. Подробнее об этих боях расскажет 24 Канал.

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Кому проигрывал Виталий Кличко?

Первое фиаско (2000 год): 1 апреля в Берлине Виталий проводил свой 28-й бой, защищая титул чемпиона мира WBO против американца Криса Берда. Из-за тяжелой травмы плеча украинец вынужден был сняться с боя.

Возвращение пояса: Берд владел титулом лишь полгода. Уже 14 октября 2000 года Владимир Кличко в поединке "Месть брата" дважды отправил американца в нокдаун и победил решением судей. В 2006 году Владимир закрепил успех, одолев Берда техническим нокаутом.

Бой-драма с Льюисом (2003 год): Второе поражение Кличко-старший потерпел от британца Леннокса Льюиса. Врач принудительно остановил бой в 6-м раунде из-за глубокого рассечения над левым глазом украинца, присудив Льюису победу техническим нокаутом.

Был ли Кличко-старший в нокауте?

До перехода в бокс Кличко-старший стал шестикратным чемпионом мира по кикбоксингу. Однако в 1992 году в финале чемпионата Европы в Варне он потерпел единственное в жизни поражение чистым нокаутом. Украинца свалил удар ногой с разворота в челюсть от англичанина Пеле Рида.

Какой у Виталия Кличко любительский боксерский рекорд?

В любителях Виталий Кличко провел солидную карьеру с рекордом 195 побед (80 нокаутом) и 15 поражений (0 нокаутом). Самым болезненным стал проигрыш россиянину Алексею Лезину в финале ЧМ-1995. Однако впоследствии украинец взял убедительный реванш на Военных играх в Италии.

Какие достижения у Кличко?

Последний свой профессиональный бой он провел в сентябре 2012 года против немецкого боксера Мануэля Чарра, одержав победу и позже посвятил себя политике.

За карьеру он провел 47 поединков, одержав 45 побед, из которых 41 нокаутом, и потерпел лишь два поражения из-за травм. WBC предоставила ему почетный титул "Вечного чемпиона мира".

В 1999 году он вошел в Книгу рекордов Гиннеса за самую быструю серию нокаутов – 26 побед подряд в минимальном количестве раундов.