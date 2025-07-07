Речь идет о центрбеке одесского Черноморца Ярославе Ракицком и левом защитнике лондонского Арсенала Александре Зинченко. По словам Вячеслава Сенченко, у Ракицкого есть большая харизма, поэтому на него было бы интересно посмотреть в ринге, информирует 24 Канал со ссылкой на BLIK.ua.

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Что касается Зинченко, то Сенченко вспомнил недавнее видео Александра с боксерской тренировки. Тренер отметил, что у футболиста "канониров" неплохо получается.

Были бы у Ракицкого и Зинченко шансы против Джейка Пола после года тренировок в боксе? У Зинченко нет, потому что вес маленький, а вот у Ракицкого да. Данные у Ярика хорошие – он большой, крепкий, высокий. И характер у него есть, может зарубиться, как на поле, так и в ринге. Я бы интересом посмотрел на его бой против Джейка Пола,

– добавил Сенченко.

Также Сенченко припомнил тренировки по боксу нынешнего главного тренера киевского Динамо Александра Шовковского. Вячеслав отметил хорошие боксерские задатки наставника киевлян. По его мнению, Шовковский мог бы боксировать, если бы на пути не стали травмы.

Джейк Пол уже провел на профи-ринге 12 боев, в которых одержал 11 побед (7 – нокаутом) при одном поражении. Тот единственный фиаско ему нанес Томми Фьюри, брат Тайсона Фьюри. Последний раз выходил в ринг в середине ноября прошлого года, когда одолел Майка Тайсона.