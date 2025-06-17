Джей Пол сделал громкое заявление, вспомнив в своем комментарии легендарного Мухаммеда Али. Популярный боксер-блогер обесценил всех современных боксеров, отметив свою уникальность, пишет 24 Канал со ссылкой на Bleacher Report.

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Пол поставил себя в один ряд с Али

Пол-младший дерзко оценил свое наследие в боксе.

Мне кажется, что я единственный, кто действительно это делает. Все остальные только пытаются или говорят, что делают что-то для спорта, или что что-то вредит боксу. Но я – лучшее, что случалось с боксом со времен Мохаммеда Али. Это даже не подлежит обсуждению. То, что я сделал, говорит само за себя,

– заявил Пол-младший.

Напомним, что в середине ноября прошлого года Джейк Пол провел бой против Майка Тайсона. Ютубер не дал шансов "Железному Майку", испортив возвращение легенды бокса в профи-ринг (79-73). Это была 11-я победа Джейка в 12-ти проведенных поединках в профессионалах (7 – нокаутом) при одном поражении.

Это единственное пока поражение нанес Томми Фьюри, брат Тайсона Фьюри, в конце февраля 2023-го. Брат "Цыганского короля" победил по раздельному решению судей: 75-74 (Пол) и дважды 76-73 (Фьюри).

Добавим, что Джейк-младший признавался, или состоится ли его бой против Энтони Джошуа.