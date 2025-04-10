Американский блогер высказался относительно боя с британцем. По словам Пола, он уже разговаривал с Эй Джеем о проведении поединка, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing Social.

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Что ответил Джошуа

Джейк Пол отметил, что он разговаривал с Энтони Джошуа относительно потенциального боя. Американский блогер заявил, что Эй Джей согласился провести поединок.

По словам Джейка Пола, он и британский боксер планируют драться в следующем году.

Я разговаривал с Энтони по телефону. Мы планируем это на 2026 год. Он позвонил мне и сказал: "Я видел, как ты вызвал меня", и добавил: "Давай организуем это. Давайте сделаем так, чтобы это произошло,

– сказал Пол.

Напомним, что в ноябре прошлого года Джейк Пол дрался против Майка Тайсона. Блогер победил "Железного Майка" единогласным решением судей.

Что касается Энтони Джошуа, то британец дрался в сентябре 2024 года против Даниэля Дюбуа. Эй Джей досрочно уступил "Трипл-Ди" в пятом раунде поединка.