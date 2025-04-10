Американський блогер висловися стосовно бою з британцем. Зі слів Пола, він вже розмовляв з Ей Джеєм щодо проведення поєдинку, пише 24 канал із посиланням на Boxing Social.

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Що відповів Джошуа

Джейк Пол наголосив, що він розмовляв з Ентоні Джошуа щодо потенційного бою. Американський блогер заявив, що Ей Джей погодився провести поєдинок.

Зі слів Джейка Пола, він та британський боксер планують битися у наступному році.

Я розмовляв з Ентоні телефоном. Ми плануємо це на 2026 рік. Він подзвонив мені і сказав: «Я бачив, як ти викликав мене», і додав: «Давай організуємо це. Давайте зробимо так, щоб це сталося,

– сказав Пол.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року Джейк Пол бився проти Майка Тайсона. Блогер переміг "Залізного Майка" одноголосним рішенням суддів.

Щодо Ентоні Джошуа, то британець бився у вересні 2024 року проти Даніеля Дюбуа. Ей Джей достроково поступився "Тріпл-Ді" у п'ятому раунді поєдинку.