Кріс Алгієрі розповів, що хотів би побачити поєдинок Ентоні Джошуа проти Деонтея Вайлдера. Колишній чемпіон світу запевнив, що Ей Джей вже не перебуває на вершині боксу, хоча назавжди вписав своє ім'я в історію боксу, передає 24 Канал із посиланням на Inside Boxing Live.

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Ексчемпіон світу оцінив майбутнє Джошуа

Алгієрі заявив, що поєдинки Джошуа проти Даніеля Дюбуа, Джозефа Паркера та Олександра Усика не зібрали б ажіотажу. Натомість Кріс назвав опонентів, з яким Ей Джею було б цікаво вийти у ринг.

Ніхто не хоче дивитися його реванш проти Дюбуа, ніхто не хоч дивитися на його третій бій з Усиком. Хіба цікавить його реванш з Паркером? Його майбутнє це Вайлдер, Ф'юрі та навіть Джейк Пол. Це сотні мільйонів доларів. Я думаю Джошуа поб'є Вайлдера, а з Тайсоном буде дійсно складний бій,

– сказав Алгієрі.

Відзначимо, що Баходір Джалолов заявив, що вже готовий до таких великих поєдинків, як із Джошуа чи Усиком. Також Ентоні може побитись із Джейком Полом.

Промоутер Едді Хірн вже навіть розкрив суму гонорару Джошуа за бій із Полом-молодшим. Не виключено, що Ей Джей вийде у ринг проти Паркера, якщо Усик проведе реванш із Дюбуа та звільнить пояс повноцінного чемпіона світу за версією WBO. Водночас Карл Фроч запевнив, що Джошуа може завдати серйозних проблем Джейку та покінчити з його бажанням повертатись у ринг.