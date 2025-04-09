Крис Алгиери рассказал, что хотел бы увидеть поединок Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера. Бывший чемпион мира заверил, что Эй Джей уже не находится на вершине бокса, хотя навсегда вписал свое имя в историю бокса, передает 24 Канал со ссылкой на Inside Boxing Live.

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Экс-чемпион мира оценил будущее Джошуа

Алгиери заявил, что поединки Джошуа против Даниэля Дюбуа, Джозефа Паркера и Александра Усика не собрали бы ажиотажа. Зато Крис назвал оппонентов, с которым Эй Джею было бы интересно выйти в ринг.

Никто не хочет смотреть его реванш против Дюбуа, никто не хочет смотреть на его третий бой с Усиком. Разве интересует его реванш с Паркером? Его будущее это Уайлдер, Фьюри и даже Джейк Пол. Это сотни миллионов долларов. Я думаю Джошуа побьет Уайлдера, а с Тайсоном будет действительно сложный бой,

– сказал Алгиери.

Отметим, что Баходир Джалолов заявил, что уже готов к таким большим поединкам, как с Джошуа или Усиком. Также Энтони может подраться с Джейком Полом.

Промоутер Эдди Хирн уже даже раскрыл сумму гонорара Джошуа за бой с Полом-младшим. Не исключено, что Эй Джей выйдет в ринг против Паркера, если Усик проведет реванш с Дюбуа и освободит пояс полноценного чемпиона мира по версии WBO. В то же время Карл Фроч заверил, что Джошуа может нанести серьезные проблемы Джейку и покончить с его желанием возвращаться в ринг.