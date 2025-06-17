Джей Пол зробив гучну заяву, пригадавши у своєму коментарі легендарного Мухаммеда Алі. Популярний боксер-блогер знецінив усіх сучасних боксерів, наголосивши на своїй унікальності, пише 24 Канал із посиланням на Bleacher Report.

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Пол поставив себе в один ряд із Алі

Пол-молодший зухвало оцінив свою спадщину у боксі.

Мені здається, що я єдиний, хто справді це робить. Усі інші лише намагаються або кажуть, що роблять щось для спорту, або що щось шкодить боксу. Але я – найкраще, що траплялося з боксом від часів Мохаммеда Алі. Це навіть не підлягає обговоренню. Те, що я зробив, говорить саме за себе,

– заявив Пол-молодший.

Нагадаємо, що у середині листопада минулого року Джейк Пол провів бій проти Майка Тайсона. Ютубер не дав шансів "Залізному Майку", зіпсувавши повернення легенди боксу у профі-ринг (79-73). Це була 11-та перемога Джейка у 12-ти проведених поєдинках у професіоналах (7 – нокаутом) при одній поразці.

Цієї єдиної поки що поразки завдав Томмі Ф'юрі, брат Тайсона Ф'юрі, наприкінці лютого 2023-го. Брат "Циганського короля" переміг за роздільним рішенням суддів: 75-74 (Пол) та двічі 76-73 (Ф'юрі).

Додамо, що Джейк-молодший зізнавався, чи відбудеться його бій проти Ентоні Джошуа.