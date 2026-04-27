Не только боксер: кем работает и чем занимается Владимир Кличко после спорта

После завершения спортивной карьеры большинство пытаются найти новое дело – не все, но многие из них. Украинский боксер Владимир Кличко – один из тех, кому удалось достичь успеха и вне ринга.

Сегодня он преимущественно занимается бизнесом и благотворительной деятельностью, но в то же время не отошел окончательно от бокса – остается связанным с этим видом спорта. О том, чем именно занимается и какую деятельность ведет младший Кличко после завершения карьеры, расскажет 24 Канал.

Чем занимается Владимир Кличко?

Он руководит такими структурами, как Klitschko Ventures, KMG и Klitschko Foundation, а также приобщается к инициативам в сфере спортивных проектов и гостиничного дизайна. Он читает лекции в университете Санкт-Галлена и является членом UEFA Foundation.

Образование

Особое внимание он уделяет развитию образовательного направления, в частности платформе Challenge Academy – это обобщенное название нескольких инициатив, среди которых ключевой является международная программа для подростков, создана Klitschko Foundation в сотрудничестве между Украиной и Германией.

Параллельно Кличко продолжает академическую деятельность, сотрудничая с университетами Германии и Швейцарии, где выступает с лекциями.

Еще в 2016 году Кличко начал преподавать собственный курс "Управление вызовами" в швейцарском университете Санкт-Галлена. Программа была ориентирована на топ-менеджеров и имела целью научить эффективно реагировать на быстрые изменения в бизнес-среде. Курс получил популярность и преподавался до начала пандемии.

В 2018 году он выступил с лекцией в Гарвардском университете. В том же году он выпустил свою первую книгу "Управление вызовами: как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе", а через два года – вторую книгу "Управление вызовами: откройте в себе силу воли". Обе книги стали бестселлерами на Amazon в категории бизнес-литературы.

Книга Владимира Кличко / Фото сайт "Розетка"

Бизнес и благотворительность

В начале 2020 года Кличко основал бренд спортивного питания WYLLIT, специализирующийся на производстве полезных продуктов для спортсменов – от батончиков и протеиновых напитков до полноценных сбалансированных блюд и чая. После начала полномасштабного вторжения России деятельность компании частично сократилась.

В 2021 году издание "Факты" сообщало, что, по словам организаторов конференции Virtual Experience Series, Владимир Кличко после завершения профессиональной спортивной карьеры смог успешно развить собственный бизнес.

Сила воли и ум помогли Кличко трансформироваться из выдающегося профессионального боксера в бизнесмена и создателя собственного учебного курса. Именно поэтому мы считаем за честь пригласить его в качестве спикера,

– цитируют Virtual Experience Series.

Кроме предпринимательства, он активно занимается благотворительностью как основатель "Фонда Кличко". Организация поддерживает детей, развивает спортивные инициативы и помогает ветеранам российско-украинской войны. После 2022 года фонд также сосредоточился на гуманитарной помощи пострадавшим украинцам.

Также Кличко участвует в работе промоутерской компании K2 Promotions.

Где живет Кличко-младший?