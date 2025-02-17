Экс-чемпион UFC назвал соперников, с которым может провести бой: есть ли среди них Кличко

Бывший чемпион UFC в тяжелой весовой категории Фрэнсис Нганну рассказал, с кем бы мог провести свой следующий бой. Титулованный боец рассматривает сразу несколько вариантов.

38-летний боец признался, что хотел бы во второй раз выйти в ринг против Тайсона Фьюри. 28 октября 2023-го года Фрэнсис Нганну проиграл "Цыганскому королю" по раздельному решению судей, хотя в 3-м раунде отправил Тайсона в нокдаун. Это был дебютный бой для Нганну в боксе.

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Каких соперников рассматривает Нганну

Правда, в начале 2025-го года Фьюри в очередной раз попрощался с боксом.

Также Фрэнсис вспомнил поединок с другим британцем Энтони Джошуа (8 марта 2024-го года). Бывший чемпион мира по смешанным единоборствам рассказал об умышленном поступке Эй Джея, который приехал на их очный бой значительно позже. Поэтому их поединок состоялся позже запланированного, а Нганну ожидал в раздевалке поединка аж четыре часа, пишет 24 Канал со ссылкой на Sportsbook Review.

Справка. Джошуа уже в первом раунде отправил Нганну в нокдаун. Уже в следующей трехминутке Фрэнсис во второй раз побывал на настиле ринга и был нокаутирован.

Нганну рассказал о других боксеров, которые есть в его потенциальном списке соперников. В нем свое место занял Владимир Кличко.

Бой против Рико Верховена – возможно, но я не знаю. У меня осталось несколько боев. Я сосредотачиваюсь на них, а не на вариантах. Вариантов много. Рико – это вариант. Чисора – это вариант. Владимир Кличко также мог бы быть вариантом для боя,

– заявил Нганну.

Сейчас очень много слухов появляется вокруг возможного возвращения в ринг Кличко-младшего. Владимир стремится побить рекорд Джорджа Формана, который до сих пор является самым возрастным чемпионом мира. Однако украинский экс-боксер не спешит анонсировать свой вероятный камбэк в бокс.