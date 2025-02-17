38-річний боєць зізнався, що хотів би вдруге вийти у ринг проти Тайсона Ф'юрі. 28 жовтня 2023-го року Френсіс Нганну програв "Циганському королю" за роздільним рішенням суддів, хоча у 3-му раунді відправив Тайсона у нокдаун. Це був дебютний бій для Нганну у боксі.

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Яких суперників розглядає Нганну

Щоправда, на початку 2025-го року Ф'юрі вкотре попрощався із боксом.

Також Френсіс пригадав двобій із іншим британцем Ентоні Джошуа (8 березня 2024-го року). Колишній чемпіон світу зі змішаних єдиноборств розповів про навмисний вчинок Ей Джея, який приїхав на їх очний бій значно пізніше. Через це їх двобій відбувся пізніше запланованого, а Нганну очікував у роздягальні двобою аж чотири години, пише 24 Канал із посиланням на Sportsbook Review.

Довідка. Джошуа вже у першому раунді відправив Нганну у нокдаун. Вже у наступній трихвилинці Френсіс вдруге побував на настилі рингу та був нокаутований.

Нганну розповів про інших боксерів, які є у його потенційному списку суперників. У ньому своє місце зайняв Володимир Кличко.

Бій проти Ріко Верховена – можливо, але я не знаю. У мене залишилося кілька боїв. Я зосереджуюся на них, а не на варіантах. Варіантів багато. Ріко – це варіант. Чісора – це варіант. Володимир Кличко також міг би бути варіантом для бою,

– заявив Нганну.

Наразі дуже багато чуток з'являється навколо можливого повернення у ринг Кличка-молодшого. Володимир прагне побити рекорд Джорджа Формана, який досі є найстаршим чемпіоном світу. Однак український ексбоксер не поспішає анонсувати свій ймовірний камбек у бокс.