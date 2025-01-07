Известный промоутер Эдди Хирн оценил шансы на камбэк Кличко-младшего. Британец выделил качества украинского экс-боксера, сообщает 24 канал со ссылкой на Sportsman Boxing.

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Хирн о Кличко-младшем

Эдди Хирн отметил, что Владимир Кличко достаточно умный, чтобы самому принимать решения. Промоутер подчеркнул, что он долго был вне ринга, но продолжил поддерживать свою физическую форму.

Британец отметил, что когда завершился бой против Энтони Джошуа, то Кличко не выглядел ужасно. В тот вечер он почти победил Эй-Джея.

Он очень сильный человек, он замечательный человек, и какое бы решение не принял, я уверен, что оно для него будет правильным,

– сказал Хирн.

Промоутер высказался относительно потенциальных соперников Владимира Кличко. Скорее всего бой против Тайсона Фьюри имел смысл, но его избили поэтому надо смотреть, но все может быть.

Напомним, что Кличко-младший планирует вернуться в ринг, чтобы побить рекорд Джорджа Формана. Он намерен стать самым возрастным чемпионом в своей весовой категории.