Відомий промоутер Едді Хірн оцінив шанси на камбек Кличка-молодшого. Британець виділив якості українського ексбоксера, повідомляє 24 канал із посиланням на Sportsman Boxing.

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Хірн про Кличка-молодшого

Едді Хірн відзначив, що Володимир Кличко достатньо розумний, щоб самому приймати рішення. Промоутер підкреслив, що він довго був поза рингом, але продовжив підтримувати свою фізичну форму.

Британець зазначив, що коли завершився бій проти Ентоні Джошуа, то Кличко не виглядав жахливо. Того вечора він майже переміг Ей-Джея.

Він дуже сильна людина, він чудова людина, і яке б рішення не прийняв, я впевнений, що воно для нього буде правильним,

– сказав Хірн.

Промоутер висловився щодо потенційних суперників Володимира Кличка. Скоріш за все бій проти Тайсона Ф'юрі мав сенс, але його побили тому треба дивитись, але все може бути.

Нагадаємо, що Кличко-молодший планує повернутись в ринг, щоб побити рекорд Джорджа Формана. Він має наміри стати найстаршим чемпіоном у своїй ваговій категорії.