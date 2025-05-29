"Надо до него добраться": легенда бокса назвал слабое место Кличко-младшего

Владимир Кличко планирует вернуться в ринг после восьмилетней паузы. Вокруг камбэка "Доктора Стального Молота" ходит немало разговоров.

Рой Джонс-младший высказался о возвращении Кличко. Легенда бокса поддержал бывшего чемпиона мира, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

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Что сказал Джонс-младший

Рой Джонс-младший заявил, что Владимир Кличко довольно сильный, чтобы сделать что угодно. Легенда бокса отметил, что супертяжам легче вернуться на ринг.

Джонс-младший выделил сильные стороны "Доктора Стального Молота". По его мнению, Владимир Кличко имеет хороший удар, интеллект и опережает Тайсона Фьюри в плане понимания бокса. Рой назвал также слабое место украинца.

Так почему бы ему не вернуться? Если он выдержит удар – почему бы и нет? Но подбородок всегда будет проблемой для Кличко. Знаешь, это была одна из его слабостей в лучшие годы – если попасть в подбородок, можно было его достать. Но надо еще до него добраться,

– сказал Джонс-младший.

Отметим, что Владимир Кличко планирует побить рекорд Джорда Формана. "Доктор Стальной Молот" хочет стать самым возрастным чемпионом мира в хевивейте.

Последний раз Кличко-младший дрался в 2017 году против Энтони Джошуа. Украинский боксер досрочно уступил британцу.