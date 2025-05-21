Пресса приписывала Владимиру Кличко различных возможных соперников. Даже поговаривали о вероятном титульном поединке против Даниэля Дюбуа, у которого впереди реванш с Александром Усиком.

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Кабаел о возможном сопернике для Кличко

Временный чемпион мира по версии WBC в хевивейте Агит Кабаел высказал свое мнение относительно возможного камбэка украинской легенды бокса в профессиональный ринг. Немецкий боксер назвал вероятного соперника для Кличко-младшего, передает 24 Канал со ссылкой на Sport.de.

Возвращение Кличко активно обсуждается. Насколько я знаю, эту тему не снято с повестки дня, ее активно продвигают. Потенциальные соперники? Я слышал имя Деонтея Уайлдера, но сейчас это просто разговоры в кулуарах, пока нет никакой конкретики,

– сказал Кабаел.

Отметим, что Агиту предлагали подраться с Кличко. Но немец отказался от предложения, несмотря на хорошие деньги.

Справка. Владимир Кличко в профессионалах провел 69 боев, в которых одержал 64 побед (54 – нокаутом) при 5-ти поражениях. Последний раз украинец выходил в ринг 29 апреля 2017 года. Кличко-младший потерпел поражение техническим нокаутом от британца Энтони Джошуа. Это было второе подряд поражение для Владимира.

К слову, Деонтей Уайлдер провел на профи-ринге 48 поединков – 43 победы (42 – нокаутом), одно поражение и ничья с Тайсоном Фьюри (первый бой в трилогии).