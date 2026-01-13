Усик и близко не стоит: Кличко принадлежит один вечный рекорд в боксе

Владимир Кличко навсегда вписал свое имя в историю бокса, установив немало рекордов. Один из них до сих пор никто не смог побить и вряд ли сможет в ближайшее время.

Кличко принадлежит рекорд по наибольшему количеству побежденных соперников в боях за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Согласно данным BoxRec, украинец победил 23 бойцов в титульных поединках, пишет 24 Канал.

Какой уникальный рекорд у Владимира Кличко?

В рейтинге Кличко удалось опередить легендарного американца Джо Луиса, который победил 22 бойцов. Более того, как гласит статья на Википедии, Владимир, который провел 64 боя на профессиональном ринге, лучше иконы бокса Мухаммеда Али. На счету американца 21 победа в чемпионских поединках.

Стоит обратить внимание, что в послужном списке Кличко немало знаменитых и сильных боксеров того времени. В частности, это Крис Берд, Леймон Брюстер, Султан Ибрагимов, Руслан Чагаев, Хасим Рахман, Дэвид Хэй и другие.

Наибольшее количество побежденных соперников в боях за титул чемпиона мира

Владимир Кличко – 23 победы;

Джо Луис – 22 победы;

Мухаммед Али – 21 победа;

Ларри Холмс – 20 побед;

Леннокс Льюис и Виталий Кличко – 15 побед;

– 15 побед; Майк Тайсон – 11 побед;

Джо Фрейзер – 10 побед;

Томми Бернс, Эвандер Холифилд и Энтони Джошуа – 9 побед.

Может ли Усик побить рекорд Кличко?

Александр Усик в 2019 году сменил весовую категорию и перешел в хэвивейт. В супертяжелом весе непобедимый украинец провел 8 боев, из которых 6 были за титул чемпиона мира.

Соответственно, чтобы повторить рекорд Кличко, Усик нужно получить еще 17 побед в чемпионских боях. Однако 38-летний украинец планирует провести всего несколько боев и завершить карьеру боксера.

Кто ближайший к рекорду Кличко?